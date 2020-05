Tras la polémica, Susana Giménez anunció el regreso de Rita a su casa: "Ya está corriendo por el jardín"

Hace unas semanas, Susana Giménez sorprendió al contar que decidió devolver a Rita, una perra que había comprado a un criadero a comienzos de abril y con la cual iba a pasar la cuarentena. "Me mordía tanto que estoy deshecha", aseguró.

"Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas", le explicó la conductora a Santiago del Moro.

"Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá pero le gustaban mis brazos”, agregó Susana. Asimismo explicó que dentro de unas semanas volverán a traérsela. "Me volvía loca", completó.

En ese momento varios famosos criticaron la actitud de la diva: Nicole Neumann y Leo Montero fueron algunos de los que la cruzaron fuertemente en la televisión.

Luego, Susana habló en exclusivo con PrimiciasYa.com y enfrentó las criticas que recibió y dijo que la pusieron "bastante mal".

"Yo no sé por qué dicen esas estupideces, cuando yo se lo conté a Santiago del Moro, le dije que la mandé ahí porque le estaban creciendo los dientes y me estaba destrozando las piernas, los brazos, todo. Es muy chiquita y nunca más voy a comprar uno tan chiquito, hay que comprarlos por lo menos de 3 meses y ella no había cumplido dos cuando la traje. Me la van a tener 20 días en el criadero porque está con la mamá y los hermanitos, y cuando venga va a estar mucho más tranquila", señaló Susana.

Pero el tiempo pasó y este martes la animadora de Telefe anunció que Rita regresó a su hogar. Con una foto de la perrita, la conductora manifestó: "Volvió Rita !!! Y ya está corriendo por todo el jardín".

