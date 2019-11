Polémica en las redes entre la madre de Tini Stoessel y Lali Espósito

La madre de la joven dio un polémico "me gusta" a un mensaje contra Lali en Twitter, que no se quedó callada y retrucó.

Las fanáticas de Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a cruzarse el lunes en las redes sociales.

Fue luego de que Mariana Stoessel, madre de Tini, le dio un polémico “me gusta” en Twitter a un mensaje en contra de Lali.

“Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, cara dura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad”, fue el mensaje que "aprobó" Mariana con su MG.

Ante la repercusión de su acción, tuvo que salir a calmar a las fans de Espósito que le escribían.

“Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender”, expresó la madre de Tini.

Sin embargo, Espósito fue contundente con su respuesta ante la polémica instada: “Reafirmación: qué bendición los PADRES QUE ME HAN TOCADO”.