Polémica en puerta: los fans de Carina Zampini exigen que conduzca sola el "Gran premio de la cocina"

Tras una reunión con amigos, Juan Marconi -el co conductor de “El gran premio de la cocina”, El Trece, contrajo coronavirus. Al no saberlo e ir a trabajar propagó el virus y se contagiaron Carina Zampini, la co conductora, y la integrante del jurado Felicitas Pizarro, que está embarazada de 7 meses.

Si bien ellos están bien, el ciclo siguió adelante y, como suele pasar en estos días, hubo reemplazos. En lugar de los conductores llegó Andrea Politti, que tiene amplia experiencia conduciendo competencias, y por la jurado entró Jimena Monteverde.

Pero antes de eso, este lunes se emitió el último programa que había grabado Carina sola donde entregó el premio de la novena temporada al participante Santiago Albornoz.

A partir de eso, los fans de Carina comenzaron a pedir que ella siga sola en la conducción del reality y se desplace de esa manera a Marconi. Los mensajes comenzaron con timidez pero rápidamente se multiplicaron.

Hay que ver si las autoridades de El Trece les dan el gusto o todo continúa como se viene dando hasta este momento.

