La polémica propuesta de Cinthia Fernández ante los aumentos: “Vamos a salir a robar bancos”

Cinthia Fernández grabó un video indignada con los aumentos de las frutas y verduras. La bailarina, madre de tres niñas, desde hace tiempo viene contando lo complicada que es su economía.

Desde que se separó de Matías Defederico, el padre de las pequeñas, el futbolista no le estaría pasando la cuota alimenticia que acordaron y por eso trascendió que ella volverá a a llevarlo a juicio. Sin embargo, durante un tiempo estuvo tranquila porque recibió la ayuda de su ex novio Martín Baclini que le pagaba el colegio de las niñas. La relación se terminó y él empresario siguió con su aporte hasta que Cinthia vio que está comenzando un nuevo romance y le pidió que deje de hacerlo.

Ahora, con todo a su cargo, la morocha trata de cuidar su economía pero se le hace difícil ante el aumento de los precios. Tras ir a la verdulería grabó un video indignada por los aumentos: “Estoy horrorizada, acabo de salir de la verdulería y aumentó mil pesos el pedido que hago siempre”, comenzó diciendo.

“¿Qué le pasa a la gente? ya no hay sueldo que alcance, vamos a salir a robar bancos. No, no es un chiste, un chiste de mal gusto pero posta horrorizada”, cerró ante su polémica propuesta.

