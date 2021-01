Polémica imagen de Claudia Villafañe rodeada de personas en "Masterchef Celebrity": ¿La ayudaron?

Andy Kusnetzoff tuvo palabras elogiosas para Claudia Villafañe en una participación especial que hizo en "Masterchef Celebrity", Telefe, y que se vio el martes por la noche.

“No puedo hablar tanto de pato pero voy a hablar de lo que me produce Claudia. La verdad es que me da mucha emoción por cómo sos, por cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas”, indicó el conductor.

"Así que no puedo hablarte del pato. Puedo hablarte de que hace poco, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné”, agregó con emoción.

LEER MÁS: Las palabras de Andy Kusnetzoff que hicieron emocionar a Claudia Villafañe: "En un momento complicado nos dimos un abrazo"

Lo cierto es que en las redes sociales se remarcó una imagen de Sofía Pachano en donde detrás de ella se ve a un grupo de personas rodeando a la madre de Dalma y Gianinna mientras preparaba su plato.

Claudia apareció por detrás, muy lejos, rodeada de tres personas.

La imagen circuló rápidamente en Twitter y generó debate entre los seguidores del programa gastronómico.

Algunos usuarios de la red social sospecharon que habría recibido asistencia de parte de la producción del ciclo.

LEER MÁS: Claudia Villafañe contó la charla íntima que tuvo con Dalma y Gianinna tras la muerte de Maradona y qué le dijeron para que siga en "Masterchef"