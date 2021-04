La polémica frase de Sofía Clérici sobre las madres solteras: "Me parece egoísta"

Sofía Clérici confesó que no le gustaría ser madre soltera, aunque todavía no siente el deseo de tener un hijo.

En una entrevista con Tomás Dente en "Vino para vos", la modelo indicó que considera egoísta tener un hijo sin estar en pareja y explicó por qué opina de esta manera.

"No me gustaría ser mamá, todavía no. No lo tengo tan presente, quizás me preguntás en unos años y te digo que si pero por ahora no. El tema es que encontrar a la persona indicada es tan difícil, no estoy muy a favor de congelar óvulos y ese tipo de cosas. Soy medio chapada a la antigua y me gusta que un hijo crezca con una pareja, no importa de qué sexo sean", señaló Clerici.

LEER MÁS Lío Pecoraro tras el trasplante de médula con su hermana Laura: "Siento que acabo de renacer"

Y luego destacó: "No soy egoísta, pero no tendría un hijo sola. Te juro que me parece egoísta, le privas a la criatura de tener dos imágenes en vez de una sola. Yo pienso así, es un mambo que lo tengo que ir analizándolo. Pero por el momento estoy perfecta con mi gato. Capaz que congelo y tengo un novio que me apoye, pero lo criamos de a dos".

"Para mi es importante que un niño tenga dos imágenes, se vuelve más una familia. Lo sobreprotegés, lo volvería loco si estuviera sola. Se pondría muy intensa la relación, yo con mi gato ya soy insoportable imaginate", agregó.

Por último, dijo: "Es mucha responsabilidad y yo siento que estoy en pleno crecimiento, me falta llegar a muchas metas, no estoy realizada todavía".

LEER MÁS Matilda Blanco y Mario Guerci, cada vez más cerca: mirá la comprometedora foto