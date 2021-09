Polémica frase homofóbica de Dady Brieva: "Soy incorrecto pero soy claro"

Dady Brieva analizó la dura derrota del Frente de Todos en las elecciones Paso 2021 desde su programa radial y lanzó una polémica frase homofóbica.

El actor dijo entender la frustración de quienes le reclamaban soluciones al Gobierno pero no que haya sido Juntos por el Cambio la fuerza más votada en todo el país.

“El peronismo era el que me daba de comer y no me das de comer. Ahora, que la conclusión sea me hago pu.. porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Digo, cambio de opción sexual”, lanzó Brieva.

“Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro”, insistió el ex Midachi ante la sorpresa de sus compañeros por la comparación que hizo.

“¿Por qué el macrismo de nuevo? Cuando lo vi sentado de nuevo (en referencia a Mauricio Macri) con Lanata (en El Trece) dije guau. Esas cosas no las puedo digerir”, señaló.

Dady también explicó: “Te vas debilitando con elecciones como la de ayer, te vas debilitando en los medios”.

Cabe recordar que hace unos días, Dady Brieva y su familia vivieron un mal momento en un restaurante cuando una mujer le gritó "morite" al actor K.

“La señora le dijo algo así como ‘¿por qué no te morís?’", relató La Chipi Anchipi, mujer de Dady, en charla con Catalina Dlugi sobre aquel episodio.