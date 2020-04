Polémica declaración de Matías Defederico contra El Kun Agüero: "No soy el come gordas"

Durante un Instagram live con la modelo XL Mar Tarres, Matías Defederico mencionó a su colega Sergio "Kun" Agüero con un comentario que generó fuertes críticas en las redes sociales.

Mientras era entrevistado, el ex de Cinthia Fernández fue consultado sobre qué tipo de mujeres le atraen.

LEER MÁS: Karina La Princesita habló de las heridas que dejó su separación con el Kun Agüero

“Un chico como vos, que salió con Cinthia Fernández, uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la Argentina, ¿se ha comido alguna vez una Mar Tarrés en su vida? ¿Ha habido una gordita? No digas una de 60 kilos, porque te mato”, preguntó la influencer.

Ante la sorpresa por la pregunta, Defederico respondió picante entre risas: “No soy prejuicioso con las mujeres. Hablo guarango y voy a ser claro… No soy el comegordas, me gusta más la mujer…No soy el Kun Agüero que está tachado".

Y luego, para salir de la situación, quiso aclarar que las ex novias del Kun eran “hermosas”: “Pero para mí, Karina es hermosa y la hija de Diego (Gianinna Maradona) también. La gente es mala y lo trata así”.

LEER MÁS: Karina, La Princesita recordó su separación de El Polaco y reveló quién es el amor de su vida

"Soy más de la gordota. Mi vida es atípica, me casé con la mujer más flaca de la Argentina más o menos. Pero soy muy de la piba de barrio, de la del kilito más, de la que va a comer y se toma dos birras conmigo, el caretaje me aburre. He salido con minas que me tuve que hacer el careta, el fifí para ponerla”, finalizó el futbolista reconocido algunas historias de su pasado amoroso.