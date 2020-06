Polémica confesión de la mamá de Yanina Latorre: “Voy a caminar al Rosedal a las 3 de la tarde”

Yanina Latorre contó que estaba muy preocupada por su mamá Dora Caamaño de quien teme que se contagie de coronavirus.

La panelista de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, reveló que en el edificio donde vive su madre hubo un caso de contagio de la pandemia y que nadie les aviso. El ciclo entrevistó a la señora por videollamada y ella terminó confesando violar la cuarentena.

“Yo salí a la tarde y el encargado estaba muy asustado. Esta señora se fue a operar la columna y ahí le dio positivo. Vive sola con el marido, y cuando volvió a su casa, él fue a buscar alimentos”, contó Dora sobre el caso que sucedió en su edificio.

“Yo no tengo miedo, pero la gente está asustada”, agregó la señora que está dentro del grupo de población de riesgo por su edad. Mientras Yanina decía que estaba de acuerdo con que la gente salga y se ventile un poco también admitió que tiene “pánico” que su mamá se contagie.

Entonces, allí Dora confesó que sale a caminar todos los días. “Voy a caminar al Rosedal a las 3 de la tarde” afirmó y aclaró: “salgo con barbijo, me lavo las manos. Hago todos los deberes. Pero salgo. Confieso...”.

“Callate, mamá”, le pidió la columnista pero lejos de callararse volvió a replicar: “Hago lo que quiero. ¿Qué me importa? No me voy a quedar encerrada, chicos, ¡déjense de joder! ¿Quién se puede quedar encerrada?”.

Yanina quiso enmascarar las salidas diciendo que sale a “pagar cosas”, pero la señora volvió a contar lo que habla con sus amigas: “Chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar hasta septiembre adentro? Nos cuidamos, pero podemos salir a la calle".

“No quiero ir a un negocio, a la peluquería o a hacerme las manos. Quiero salir a la calle, con cuidado”, finalizó Dora.

