Polémica comparación de Gisela Barreto de los niños trans con pájaros: “El niño imita lo que ve”

Gisela Barreto volvió a generar polémica con sus dichos. La ex vedette se mostró de nuevo en contra de la ideología de género y de que se enseñe esto en los colegios. Además, hizo una infeliz comparación entre los chicos trans y los pájaros.

En una entrevista con “El Show del Espectáculo”, que conduce Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, Barreto afirmó que está “la pareja con la Iglesia y con Dios”.

Sobre la educación sexual en las escuelas indicó: “La educación tenemos que dejársela a los padres. Los hijos no son de los padres, los políticos ni del poder. Ante la gran responsabilidad de dar la vida, tienen la de la educación” y agregó: “Los chicos tienen que ser educados por sus padres en cuanto a lo moral”.

“Estamos transformando las escuelas en corruptores oficiales en donde los niños son adoctrinados en su vida afectiva y sexual”, dijo apuntando a los colegios e insistió en varias oportunidades que lo “moral” deben enseñarlo los padres.

Entonces, Ulises le consultó: “¿Si te enseñan la diversidad de género en las escuelas está mal moralmente?”

Y Gisela le contestó: “depende de cada familia. Yo, si me decís a mí, no quiero que le den ideología de género a los chicos. A mí me formaron de una forma y si hubiese tenido un niño lo hubiese hecho de la manera que estoy diciendo. Después, que los padres lo hagan de la forma que lo quieran hacer y que cada adulto desde los 18 años cuando sepa para donde ir haga lo que le plazca”.

Sobre los chicos trans, la conductora dijo: “Un niño, cuando es niño, juega. Cuando juega que es pájaro no vamos a decir que se percibe que es un pájaro. El niño imita lo que ve, sigue lo que ve”.

Sobre haber tenido un hijo trans fue contundente: “No creo que eso hubiese ocurrido si yo hubiese tenido un niño”

Para concluir, Gisela dio un ejemplo: “Hay un caso de Luca Di Tolve: era un Niño que sus padre se separaron y a los 13 años se enamoraba de los compañeros. El psicólogo le dijo que era gay, la mamá muere, le pide a la virgen que no se quiere morir y que no estaba haciendo las cosas bien, él dice “ Me equivoque”. Entró a un grupo católico, le dejaron de gustar del mismo sexo, se enamoró de una mujer y ahora tiene una hija. El dijo “si hubiera tenido una persona católica que lo ayudara y lo enderezara no hubiera profesado el mismo gusto al mismo género porque le faltaba el cariño del padre”. Él necesitaba una escucha con otro tipo de consciencia”.

