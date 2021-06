Polémica en el bar: ¿Marina Calabró se suma al programa de Mariano Iúdica?

En las últimas horas, se conoció que Horacio Cabak decidió bajarse de Polémica en el bar, el programa que conduce Mariano Iúdica en el prime time de América TV.

El panelista confirmó la noticia con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Adiós @PolemicaBar. Gracias por todo".

Tras la salida del modelo comenzaron a circular nombres de figuras que podrían ocupar su silla en la mesa.

Al parecer, quien podría ocupar su lugar sería Marina Calabró, que terminó con su participación en TV Nostra hace apenas unos días.

En diálogo con Primiciasya.com, la periodista precisó que aún no tuvo conversaciones con Gustavo Sofovich, el productor del programa.

"Me enteré que Mariano Iúdica me mencionó, se lo agradecí por privado, pero la verdad es que no me llamaron", explicó.

Actualmente, forman parte de la mesa de Polémica en el bar: Matías Alé, Andrea Campbell, Flavio Azzaro, Samuel Chiche Gelblung, Pachu Peña, Nazareno Mottola, Adrián Cormillot y Luis Ventura.