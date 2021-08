"Polémica en el bar": Coco Sily le tiró onda a la mamá de L-Gante

L-Gante es el artista del momento y causa sensación entre los más jóvenes. El intérprete de "Alta data", "C-Piko la Clandestina", "Perrito malvado", entre otros hits, estuvo en Polémica en el Bar junto a su mamá, Claudia Valenzuela. Para sorpresa de todos, el artista sorprendió a todos como Minguito, el personaje histórico del programa creado por Gerardo Sofovich.

"Estoy viviendo un sueño. Desde chico tenía ganas de ser cantante, pero la verdad es que hasta ahora no sé cantar. Me gustaría aprender y yo me enfoco más en trasmitir con mis letras la realidad que yo vivo", contó el joven sobre su repentino éxito.

En un momento, Coco Sily lo interrumpió y desconcertó a todos con un comentario para la mamá del cantante. "Muy bonita la mamá de L-Gante... ¡que ojos que tiene!", exclamó el humorista.

Claudia se sonrió al escuchar esa declaración. "Y me contaron que está sola... Abre los ojos y se ilumina todo", acotó el integrante de Polémica en el bar. "Lo único que te falta a vos es tener a Coco Sily de padrastro", bromeó Mariano Iúdica.

L-Gante, por su parte, no se mostró molesto con el comentario del humorista sino todo lo contrario. "¡Se armó la pareja!", remató el cantante, que estalló de la risa por piropo de Coco a su mamá.