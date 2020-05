Polémica con los actores en cuarentena: Luisa Albinoni le respondió a Ricardo Darín

Luisa Albinoni le respondió a Ricardo Darín, quien hace unas horas manifestó que “la actuación no es una actividad esencial”, en un claro apoyo al pensamiento de su hermana Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores.

La actriz se refirió a los dichos del actor y remarcó la grave situación que atraviesan en general sus colegas.

“Lo que dijo Ricardo Darín estuvo bien, lo que pasa es que hay que verlo de distintos lugares, porque nadie puede determinar qué es esencial o no esencial. Es necesario también el humor para seguir adelante”, indicó Albinoni en "El show del problema", El Nueve.

Y contó cuál su situación personal: “Ahora estoy presentándome en varios programas, y me encanta y voy como invitada, a pesar de tener 68 años y se supone que no debiera salir. Estoy de acuerdo con la cuarentena, pero también me siento responsable como para asumir eso, cuidarme y cuidar a los demás”.

Y reconoció que se acerca a una situación crítica desde lo económico: “Yo he ahorrado toda mi vida, pero antes de tocar fondo tengo que salir a hacer mi trabajo. No voy a esperar a tocar fondo lamentablemente, y si lo hago con responsabilidad, no va a pasar nada”.

Y volvió sobre las declaraciones de Darín: “Nadie puede determinar qué es esencial y qué no (...) Creo que todo lo que se hace sirve para salvar del coronavirus y de no agarrar una depresión, porque te enferma el alma y después se enferma el cuerpo. Tenemos que mantener la autoestima arriba”.