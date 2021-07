El Polaco reveló que está buscando su segundo hijo con Barby Silenzi: "Practicamos tres veces por día"

En la noche del martes, El Polaco reveló en "La Academia" (El Trece) que está buscando su segundo hijo con Barby Silenzi y contó cuántas veces practican.

Primero la bailarina apuró a su pareja y lo acusó de tener miedo de casarse. “No pasa por un anillo en el día de hoy”, les dijo Marcelo Tinelli luego de presentarlos como marido y mujer y que Barby le hiciera el gesto de que todavía no tenía el anillo.

“Yo pienso igual que vos, para qué casarnos si estamos bien”, se justificó El Polaco. “Pero a mí me gusta, yo me quiero casar, con el vestido, con todo. Él tiene cagazo de casarse, no sé por qué”, indicó Barby.

“Miedo a casarme no tengo, nunca lo pensé”, aseguró el cantante. “Si soy el amor de tu vida, tenemos una hija maravillosa, vamos a tener otro bebé como me dijiste, qué más querés. Cocino, lavo los platos, acomodo todo”, le dijo Barby.

"Estamos buscando el varoncito, practicamos tres veces por día", arrojó de manera directa El Polaco.

