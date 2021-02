El Polaco sobre las fotos con otra mujer en medio de su separación de Barby Silenzi: "Es mi amiga hace 16 años"

La semana pasada comenzó a circular con fuerza el rumor de una nueva crisis en la pareja del Polaco y Barby Silenzi.

Algunas frases de la mamá de Elena y Abril en su cuenta de Instagram alertaron de que algo estaba pasando.

Recordemos que no es la primera vez que viven una tormenta pero siempre dejaron la puerta abierta para la reconciliación.

Sin embargo, hoy, Barby no dejó lugar a duda alguna frente a la consulta de PrimiciasYa.com. "¿Están en crisis con El Polaco?", le consultó este portal a Silenzi quien gentilmente y de manera muy escueta dio una respuesta que cierra todo tipo de especulaciones.

LEER MÁS Aparecieron fotos de El Polaco con una joven santafesina

"Con el Polaco no estamos en crisis, estamos separados", afirmó la ex de Francisco Delgado que actualmente se quedó con sus hijos en la vivienda que compartían en un country del sur de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de esta información aparecieron fotos del Polaco con una chica llamada Milagros. Las imágenes fueron tomadas en Santa Fe. El cantante retomó las giras en esa localidad.

Pero en diálogo con "LAM", el Polaco aclaró: “Con respecto a Mili, niega rotundamente este supuesto romance. Me dijo ‘Es mi amiga hace más de 16 años, no hablen pavadas, no estuve con ella. Y para que sepan, solo sábado y domingo estuve en Santa Fe; jueves y viernes estuve en Rafaela’”.

LEER MÁS Barby Silenzi: "Con El Polaco no hay crisis, estamos separados"