El Polaco desmiente una nueva crisis con Barby Silenzi: "Estamos mejor que nunca"

La reconciliación entre Barby Silenzi y El Polaco habría durado unos días y la relación pareciera ser tan inestable que pende de un hilo.

La bailarina posteó una imagen con Francisco Delgado, el papá de Elenita, su primera hija, y el cantante reaccionó.

El viernes. en "Intrusos" dieron a conocer que el artista se enojó por la foto que subió Silenzi y se pelearon. Al punto que la bailarina lo dejó de seguir en Instagram.

LEER MÁS El tierno video de Roberto García Moritán acariciando la pancita de Pampita

Y como si no fuera suficiente, otra pista terminó de confirmar que las cosas no marchan tan bien en esta segunda vuelta.

A través de sus historias de Instagram, Barby Silenzi compartió una contundente frase: “A veces me digo a mí misma: no seas tóxica Marcela. Pero como no me llamo Marcela agáchate y conocela”, decía la cita con la que ironizó el complicado momento que estaría atravesando con el cantante.

Ante estas especulaciones, PrimicasYa.com se contactó con El Polaco y desmintió estar otra vez en crisis con la bailarina: "Está todo bien, estamos mejor que nunca", señaló el músico. Este medio también se comunicó con Barby, pero por ahora optó por no hacer declaraciones.

LEER MÁS Barby Silenzi dejó de seguir al Polaco en Instagram: ¿están en crisis otra vez?