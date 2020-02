Los poemas que le dedicó Cinthia Fernández a Martín Baclini: "Serás mi más bella historia de amor"

La panelista no se da por vencida y volvió a dedicarle tiernas palabras a su ex pareja.

Cinthia Fernández no se da por vencida en su lucha por reconquistar a Martín Baclini, de quien se separó hace unos meses.

La panelista de "Los ángeles de la mañana" le dedicó muchos mensajes de amor a su ex pareja desde las redes sociales.

"Me diste los mejores momentos de mi vida. Los más bellos sentimientos despertaste en mi piel dormida. Y aunque terminó... Serás mi más bella historia de amor", indicó Fernández.

"La vida sigue igual, desde que ya no estás. El problema soy yo, no me resigno aún, perderte es mi cruz, y no la puedo cargar", agregó profunda en otro mensaje.

"Duele ver cómo no encajas más en la vida de alguien", comentó en otra reflexión.