El Pocho Lavezzi, ¿fue violento con Yanina Screpante?: "Ninguna mujer tiene que soportar ningún tipo de maltrato"

Supieron tener una intensa relación, eran la pareja cool del ambiente, pero nada es para siempre dirán los que saben y ese amor tan fuerte, terminó de la peor manera.

Hoy por hoy, los ex tortolitos se encuentran siguen en pie de guerra en medio de la pandemia del coronavirus. Como ya se sabe desde hace unos meses, la etapa legal incluye una demanda por división de bienes, o cierta indemnización por lo que Yanina considera “lucro cesante”: alega que durante los ocho años que estuvo con Ezequiel, dejó su profesión de decoradora de interiores y modelo para seguirlo por el mundo -ya que jugó muchos años en el exterior- y que postergó sus ambiciones personales para dedicarse a él.

Durante los ocho años que duró la relación del Pocho Lavezzi con Yanina Screpante, nunca una pareja atravesó tantos rumores de crisis y de infidelidades por parte del jugador, como en este caso.

La guerra entre ellos se reavivó hace unos días cuando se supo que el exfutbolista comenzó una relación amorosa con la actriz y modelo brasileña Natalia Borges. Y algunos rumores, aseguraron que que la señorita en cuestión, hasta no hace mucho, estaba en pareja con un amigo de Lavezzi.

“Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho. Lorenzo (Tonetti) se llama el ex novio de Natalia”, dijo Yanina en diálogo con Lío Pecoraro.

Con la palabra de Screpante confirmando la relación de amistad, inmediatamente resurgió la palabra "icardiada", en referencia al escándalo que en el 2013 apareció luego de que se confirmara el romance de Mauro Icardi y Wanda Nara, mujer de su amigo, Maxi López.

Y este lunes, hablando de la nueva diva del Pocho, en "Fantino a a tarde" (América TV), la abogada de Yanina dio a entender que el exfutbolista habría sido violento con la modelo.

"Yanina quiere que él le reconozca los derechos que a ella le corresponde fundado en ley. Él quedó lleno de millones y ella sin nada. En su último contrato hace tres años en China, él cobraba 2 millones de dólares por mes", remarcó Viviana Koffman cuando discutía por teléfono sobre el caso con Mauricio D'Alessandro, quien estaba de invitado en el piso del programa.

Luego, arrojó la picante frase: "Yanina nunca lo extorsionó y eso es muy importante decirlo. Nunca lo denunció cuando lo podría haber denunciado y él sabe de qué estoy hablando".

Alejandro Fantino quedó sorprendido por lo que dijo la abogada de Yanina y ella le volvió a decir: "Él sabe perfectamente porque ella tuvo la oportunidad de denunciarlo como muchas mujeres denuncian, porque ninguna mujer tiene que soportar ningún tipo de maltrato".

¿Qué dirá el Pocho Lavezzi?

