Cuánta plata pidió Nicole Neumann para no cruzarse con Viciconte y Cubero

La panelista no quiso compartir la pasarela con su ex. Pidió un número irrisorio en dólares.

Esta semana se llevó a cabo en Villa Carlos Paz una nueva edición del Vernucci Moda.

El mega desfile como se viene haciendo desde hace 13 años se realizó con entrada libre y gratuita y contó con las figuras más destacadas e importantes de los distintos elencos teatrales de la temporada.

Cierto es que Fabián Cubero viajó desde Mar del Plata a Carlos Paz para visitar a su pareja, Mica Viciconte, y aprovechó para ser una de las figuras destacadas de la noche.

Sin embargo, lo que pocos saben es que los hermanos Vernucci quisieron contratar a Nicole Neumann.

La panelista de "Nosotros a la mañana" puso como condición que se le ponga un vuelo privado y pidió la suma de 6 mil dólares.

La suma, teniendo en cuenta un dólar a 80, ronda los 480 mil pesos, una suma un poco elevada para los costos del evento.

Muchos creen que la idea de Nicole es que le digan que no para no tener que compartir la pasarela con su ex y con la actual de su ex.

