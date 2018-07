Pity Álvarez confesó el asesinato de Cristian Díaz: la foto con su víctima

El cantante es señalado como el autor del asesinato de Cristian Díaz, en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 13.

Ayer iba a entregarse pero antes de hacerlo se bajó del auto en el que era trasladado por el padre de su novia, Agustina.

Finalmente, durante la mañana de hoy se entregó en la comisaría 52 de Lugano y confesó el crimen ante la prensa: "Estoy perfecto, estuve en la casa de unos amigos, creo que soy inocente", dijo Pity al bajar del vehículo.

Embed



"Yo fui el que disparé, no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó, la maté porque era él o yo, y cualquier animal hubiera hecho lo mismo", confesó el cantante.





Y puntualizó: "Él era un pibe que choreaba, no es un tema de drogas, no éramos amigos, sino lo mataba me iba a matar él"