Pitu Blázquez a Viciconte: "Si hace seis meses que está con Cubero, la pregunta es: ¿para qué me mandaba mensajes?"

"Corté la relación en buenos términos. Vivimos juntos en el departamento en Buenos Aires. No estábamos bien, peleábamos mucho. Ahora estoy soltera y enfocada en el laburo", le decía la modelo en ese momento a PrimiciasYa.com.





Lo cierto es que la buena onda entre ellos sigue pese a que cada uno tomó su propio camino. Pero en los últimos días, Pitu publicó un llamativo mensaje en Twitter luego de que los fans de ella lo criticaran y juzgaran por supuestos comentarios que habría hecho sobre su ex y su nuevo novio, Fabián Cubero.





"Mucha pena me da que gasten su tiempo de vida en criticar y juzgar. Y si en vez de ser espectadores son los protagonistas de la película? Y si en vez de estar 4 hs por día viendo que hace el resto lo dedican para lograr sus sueños?", escribió el artista aéreo.

1 de Junio seguiremos soñando — Pitu Blazquez (@PituBlazquez) 11 de abril de 2018









En diálogo con PrimiciasYa.com, Blázquez, aclaró: "Lo dije en general, la gente se pasa hablando de otra gente juzgando como si tuviera la verdad absoluta. Yo creo que la tierra tiene millones de años, la raza humana también, con suerte vivimos 60 70 80, y se piensan que tienen razón. En el año 5000 se van a reír de las cosas que decíamos. Eso sí para pensar así hay que ver que todos somos iguales y abandonar el ego que hoy por hoy en el medio no se ve mucho, pero te aseguro que es la única forma de crecer como persona. Sino siempre vas a estar igual, pasándote la vida señalando y juzgando que por más que eso te sirva para ser famoso, no te va a hacer feliz".





Y luego, arrojó: "No sé si habló ella de mi estos últimos días, por como saltaron algunos de sus fans. Sé que ha hablado de mí en varios medios cuando nos separamos, yo no. No me sirve exponer mi vida privada. Prefiero que me conozcan por mi laburo y no por mi vida privada. Que en definitiva la vida privada los que la saben son mi familia y mis amigos. Pero si hace seis meses que está con Cubero, la pregunta es: ¿para qué me mandaba mensajes?", finalizó.