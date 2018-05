Pitu Blázquez: "Ojalá Tinelli me permita que en su programa conozcan a estas increíbles personas"

Pitu Blázquez sigue dedicado a pleno a sus raíces: el teatro y su escuela de acrobacia son su cable a tierra. Desde hace mucho tiempo, el artista aéreo decidió poner su talento al servicio de personas con capacidades diferentes, enseñándoles de manera gratuita diferentes disciplinas acrobáticas en la academia donde ejerce como profesor.





"Soy acróbata hace diez años. Arranqué teniendo tres alumnos y poco a poco fui creciendo hasta poder tener mi escuela propia. A medida que fui creciendo como artista, trabajé en muchos circos del país, en los espectáculos más importantes de calle Corrientes, muchos programas de televisión. Desde hace seis años que escribo mis propias obras donde fusiono acrobacia aérea, música en vivo, danza, teatro y en esta última Hermosamente Diferentes Acrobacia Inclusiva", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.





Pitu creció mucho en todos los lugares donde trabajó, pero decidió jugársela para empezar a contar sus propias historias a través de sus obras. "Fue un momento donde me sentía vacío al trabajar como artista en otros espectáculos donde no podía contar trasmitir lo que yo quería, sentía que quería dejar una huella en este mundo y el camino que me llevaría a eso sería emprender mi propia obra".

"Fui a la televisión para intentar hacerme más conocido para que más gente se entere de nuestro trabajo y de ahí que alguien pueda financiar la obra, es muy difícil siendo del interior que te conozcan. Entre a Combate exclusivamente para mostrar acrobacia inclusiva, y también en el programa Susana Giménez, hasta fue al casting de ShowMatch de gente no famosa para lograr cierta popularidad que lo llevara a que alguien apueste por su obra Hermosamente Diferentes. Sería un sueño poder estar en el programa de Tinelli mostrando nuestro arte y que él me permita a que conozcan a estas personas increíbles", indicó. indicó.





"Paradójicamente estas personas son excluidas por la sociedad por ignorancia, deberían ser incluidas totalmente porque son los valores que les hace falta a este mundo, amor, honestidad, solidaridad, esfuerzo, valentía. Ojalá se permitieran conocer a las personas desde otro lugar no por su apariencia, les aseguro que la recompensa es enorme, porque te enseñan todo el tiempo. Yo soy mucho más feliz, me hago mucho menos problema por las cosas", enfatizó.





"Hermosamente Diferentes" es una comedia que fusiona danza, música en vivo, teatro y acrobacia intentando dejar un mensaje de una forma divertida pero al mismo tiempo reflexiva. "Somos todos iguales pero hermosamente diferentes a la vez". El espectáculo se llevará a cabo este viernes 1 de junio a las 21hs en el ND Teatro.