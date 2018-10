Pipo Cipolatti, denunciado por defraudación pública: "Yo no falsifiqué ningún certificado"

El hecho que se le imputó consiste en una defraudación por $159.652, mediante el cobro indebido de haberes jubilatorios correspondientes a su madre. La madre de Cipolatti murió el 12 de junio del 2016.

El cantante, ex líder de "Los Twist", era el apoderado y cuando su madre fallece, el cantante habría falsificado un certificado de supervivencia de la comisaria, luego hizo lo mismo con la firma de una policía y así estuvo cobrando durante seis meses.

"Perdoname que te conteste por audio, pero no tengo tiempo para escribir. No tengo tiempo es para ir a ningún lado. Pero no es lo que están diciendo. Es otra historia. Si querés más tarde te hablo pero ahora tengo que hacer un montón de trámites, regar las plantas y un montón de cosas más", sostuvo Cipolatti.

"Me muevo en mundo de sarcasmo e ironía sana. La historia es bastante jodida. No es como se lo dice mediáticamente. Mi mamá se rompió una cadera y estuvo internada en el Churruca. Yo le envié una carta a Lanata donde todo tomó estado público. La superintendencia de salud hizo una causa por mala práxis de oficio y tuve que declarar. Ahí me dijeron que me quede tranquilo que me iban a indemnizar", contó Pipo.





Y agregó: "Me dieron una compensación domiciliaria de mi mamá, cuando mi mamá fallece, en medio de toda la historia, le dije qué va a pasar con la pensión porque yo tengo que seguir las cosas de mi mamá. Me dijeron que sigan cobrando para que pague las deudas de mi mamá. Iba a la comisaría y nunca comprobaron si mi mamá estaba viva y me daban el certificado se supervivencia".





"Avisé y pedí permiso, internamente yo sentía que me tenían que compensar. Yo no falsifiqué la firma. No falsifiqué el certificado de supervivencia. Nunca me preguntaron nada. Me dieron el certificado y me fui", sentenció.