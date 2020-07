Piñón Fijo recordó cuando persiguió a ladrones pintado de payaso: "Estaba enceguecido"

Piñón Fijo recordó un episodio de inseguridad que vivió hace unos años cuando todavía no era tan conocido públicamente.

En diálogo con Migue Granados y Martín Garabal por Vorterix, el payaso relató un curioso momento que vivió.

"Una vez, entre los intervalos de unos cumpleaños, cuando todavía no era tan conocido, andaba en una combi y llegaba con los megáfonos arriba, era un lío bárbaro. Cuando tenía un break, volvía a casa un ratito y ni me despintaba", comenzó Piñón.

Y amplió sobre el momento de inseguridad que vivió: "Un día volví a casa, no me di cuenta y dejé la combi abierta. Entré a casa, picoteé algo ahí y sonó la alarma. Salgo, una moto y un tipo sale corriendo de adentro de la combi que me quiso robar el estéreo, pero no lo logró".

"Salió corriendo, se subió a la moto y se van. Yo, enceguecido, y vamos a un tema muy urticante de la realidad nacional, me subo a la combi y los empiezo a seguir. Los tipos miraban para atrás y yo ahí, ciego. No sé para qué los quería seguir, si no se qué habría hecho si los hubiese alcanzado", agregó.

Y admitió que logró detenerse a tiempo y no seguir: "En un momento reaccioné: 'Estoy pintado de payaso. No solo que no sé qué voy a hacer si los alcanzo, sino que estoy pintado de payaso y me voy a arruinar la vida para toda la ídem'. Frené, bajé pulsaciones y me volví. Eso fue una locura”.