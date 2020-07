Ping Pong de PrimiciasYa con Edith Hermida: tuvo que elegir entre Susana Roccasalvo y Lío Pecoraro, y…

Edith Hermida, la coconductora de "Bendita" (El Nueve), se animó a jugar al Ping Pong de PrimiciasYa.com donde tuvo que elegir entre divas, actores, figuras amigas y hasta protagonistas de los últimos escándalos en la farándula, como por ejemplo el de Susana Roccasalvo con Lío Pecoraro.

-¿Susana Giménez o Mirtha Legrand?

Mirtha. Ella se sabido inventar y está muy aggiornada. Me gusta, la veo y admiro todo el tiempo. Susana es una gran artista, pero no me banco que sea tan distraída en su programa.

-¿Pampita o Nicole Neumann?

Pampita. Me das más empatía ella que Nicole.

-¿Susana Roccasalvo o Lío Pecoraro?

Uhhh. ¡Qué lío! Me encanta ese quilombo. No nos dejan hablar ahora a nosotros en Canal 9 porque los trapitos sucios se lavan adentro para ellos. Yo estoy endemoniada con ese escándalo. Pero en este caso me parece que estoy del lado de Susana Roccasalvo, ella es la víctima.

-¿Marcelo Tinelli o Marley?

Tinelli. Admiro lo conductor que es Tinelli. Esta semana que Ángel de Brito debutó con el Cantando 2020, es un show que no es tan fácil de conducir y Ángel lo debe haber sentido. El en "LAM" es genial, un número uno, pero para el Cantando no. Su tono de voz no es para un gran show. Por eso admiro a Marcelo que en el Bailando la rompe, por algo es Tinelli.

-¿Alejandro Fantino o Santiago del Moro?

Santiago del Moro. Nunca trabajé con él, salvo unas veces que vino a Bendita de panelista invitado, me encantaría hacer algo con él.

-¿Marina Calabró o Vero Lozano?

Vero. Me parece la conductora número uno hoy por hoy.

-¿Denise Dumas o Marcela Coronel?

Yo tengo más relación con Denise, por eso elijo a ella. Pero me parece que se armó mucho lío sin sentido. Ellas deberían haber arreglado esta pavada de no haberse llamado por teléfono y aclarar todo. Si yo tengo un problema con alguien la llamo y lo hablo, no me lo guardo.

