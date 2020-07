Ping Pong de PrimiciasYa con Daniel Ambrosino: tuvo que elegir entre Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y…

Daniel Ambrosino, que por estos días se encuentra trabajando desde su casa para "Intrusos", se animó a jugar al Ping Pong de PrimiciasYa.com donde tuvo que elegir entre divas, actores, figuras amigas y hasta compañeros de trabajo, como por ejemplo entre Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

-¿Susana Giménez o Mirtha Legrand?

Susana. Le hice muchas a ambas, las quiero a las dos, pero bueno elijo a Susana

-¿Marcelo Tinelli o Marley?

Con los dos tengo muchas anécdotas y los quiero a los dos. Ambos me dieron muchas notas y Marley me dio la primicia del embarazo de Mirko. Pero por cantidad de notas que les hice, elijo a Tinelli.

-¿Angel de Brito o Jorge Rial?

Te tengo que decir Jorge... (risas)

-¿Pampita o Nicole Neumann?

Nicole, con ella hice muchas notas, como con Pampita. Pero con Nicole hemos compartido muchas cosas, elijo a ella.

LEER MÁS Recién separado, Daniel Ambrosino hizo una insólita confesión que sorprendió a sus compañeros

-¿Mariano Martínez o Pablo Echarri?

Echarri. Con Pablo me tocó cubrir lo del secuestro de su padre, una cobertura muy compleja y una noticia difícil para manejar ya que estaba en juego la vida de su padre.

-¿Adriana Salgueiro o Araceli González?

No puedo contestar esta. No puede haber tanta maldad en este ping pong. Pensemos, si yo digo Araceli me genera un problema con Adriana ya que con ella hago el programa de radio todas las noches. Y si opto por Adriana, Ara no querrá hacer más tik tok conmigo. ¡Qué difícil! Son muy amigas las dos. En fin, opto por Araceli González.

-¿Rodrigo Lussich o Adrián Pallares?

No puede haber tanta maldad. Con Pallares tenemos muy buena onda y nos llevamos bien. Las hijas de Pallares me arman en tour de viajes cada vez que me voy de vacaciones y con Rodrigo hice temporada en Mar del Plata juntos, trabajamos en Infama, hemos compartido un montón de noches... Elijo a Rodrigo Lussich.

LEER MÁS Ángel de Brito, picante sobre el nombre que eligió la China Suárez para su bebé: "Siempre..."