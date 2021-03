"Pimpinela" en "Los Mammones": reconocieron cuánto tiempo estuvieron sin hablarse por estar peleados

Lucía y Joaquín Galán, Los Pimpinela, estuvieron como invitados el jueves en "Los Mammones", América.

El dúo contó cómo vive estos tiempos de pandemia y reconocieron el tiempo máximo que estuvieron sin hablarse por una discusión.

"Extrañamos mucho las giras. A ella le gusta viajar más que a mí, pero me gusta mucho la previa del show", indicó Joaquín.

"Nos seguimos cuidando mucho por nosotros y nuestras familias", agregó Lucía.

"Sí, está ese cosquilleo necesario antes de cada show", indicó sobre si siguen sintiendo nervios previo a un concierto.

Y Joaquín comentó sobre el máximo tiempo que no se hablaron: "Nos peleamos también en la vida real. 15 días estuvimos sin hablarnos. Ella no me habló a mí".

