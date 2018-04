"Tengo decidido estar soltera. De hecho, tengo una crisis con el tema de la fidelidad y de la monogamia. Es raro estar toda la vida con alguien, como que se me está diluyendo un poco ese pensamiento", arrancó a contar Jimena en nota con la revista Caras.

"Estoy entendiendo que yo no necesito poseer a alguien para pasarla bien o sentirme segura. De hecho, ¿nunca hay deseo de estar con otra persona? Sí, hay censura con respecto al deseo porque hay un compromiso. No sé cuán normal es eso en una relación de años. Pero imaginarse el casamiento y estar toda la vida junto a alguien. Yo no soy celosa, cero, y de hecho, pienso a la persona que me gusta estando con otra y no me revuelve las tripas. Me da un poco igual lo que suceda cuando yo no estoy", disparó luego.

Además, aseguró que desde la ruptura con Del Potro, los candidatos le llueven del cielo: "Invitaciones me llegaron desde el día uno, como corresponde (risas). Me parece que es divertida esa parte, la mejor.