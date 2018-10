En mayo del año pasado, Pico Mónaco sorprendió al mundo del deporte al anunciar su retiro del tenis profesional a los 33 años. El tandilense puso punto final a su carrera como deportista y publicó en esa oportunidad un emotivo texto en su cuenta personal de Twitter.





"Con la certeza de que estoy tomando la decisión correcta y la nostalgia que eso me genera, les cuento que una etapa maravillosa de mi vida ha llegado a su fin. Me retiro del tenis profesional", rezaba un fragmento del comunicado.





Hombre inquieto, a menos de una semana de ese anuncio, el extenista compartía su alegría al anunciar su primer proyecto profesional lejos de las canchas. Pico contaba que iba a debutar como conductor de TV junto al Pollo Álvarez y Mariano Zabaleta en un magazine, que arrancó por KZO y que después se trasladó a la pantalla de El Nueve, "Con amigos así".





"Estoy contento, soy parte de la productora Kuarzo que lanza este canal y feliz de estar apoyando a esta nueva programación", señaló Mónaco en diálogo con PrimiciasYa.com durante la presentación del nuevo canal de aire, NET TV.

Y luego indicó: "No siento que soy un bicho de la tele, no quiero olvidarme que vengo del mundo del deporte, mi lugar en el mundo es ahí. Estoy tratando de progresar en el día a día las cosas que hago para televisión, tiempo al tiempo. Pero no olvido que mi mundo es el deporte".

"Creo que lo que estamos haciendo en 'Con amigos así' es súper cálido, fresco, me siento cómodo con ese formato de programa. Es un programa súper sano y no nos metemos en cosas raras y creo que eso le gusta a la gente. No pienso en hacer otro formato por ahora", remarcó.





Por último, al ser consultado sobre cómo está en el plano personal tras su separación de Pampita, únicamente dijo "estoy muy bien".





