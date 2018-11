Pico Mónaco tras los rumores de romance con Fandiño: "Fue una charla nada más y no estoy enojado con nadie"

Juan "Pico" Mónaco respondió a los rumores que lo acercaban sentimentalmente a Soledad Fandiño tras haber estado la semana pasada en una fiesta de Halloween en un conocido boliche.





Pilar Smith contó en su programa "Me gusta la tarde", de Canal 26, que la modelo y el extenista fueron vistos muy mimosos el jueves pasado en la fiesta de Halloween que hizo la conocida disco Tequila.





Pampita salió al cruce de la información y la negó. "Muy lejos de mi realidad... Saludos y que tengas buen finde Pilar", escribió Mónaco a la periodista en Twitter.

Embed Una amiga mía los vio ! Y me mando el video. Comentó lo cariñosos que estaban ! Todo bien. Buen finde para vos tb https://t.co/FDXkeu9QCD — Pilar Smith (@Pilarsmith) 3 de noviembre de 2018







PrimiciasYa.com, Pico aclaró: "Te aclaro así se corta esto, fue solo eso que se ve, una charla y nada más... No pasó nada". Lo cierto es que en diálogo conaclaró:





Y luego, al ser consultado si estaba molesto con Pilar, dijo: "Ella lo único que dijo es que hablamos, solo eso. No dijo más que eso. No estoy enojado con nadie. Simplemente te vuelvo a aclarar que no pasó nada. Solo una charla como puedo tener con cualquiera persona", finalizó.