Pico Mónaco habló del hermano de Pampita acusado por violencia de género: "Me parece..."

Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita. "Me agarró del cuello y me pegó contra el vidrio", dijo la joven de 18 años a Infama. (VER NOTA) El escándalo estalló cuando Victoria Garay, acusó de violento a su ex novio,, el hermano de, dijo la joven de 18 años a





"Pico" Mónaco fue abordado por un móvil de "Los Ángeles de la Mañana" y se refirió a este tema. Si bien la modelo prefirió no dar declaraciones al respecto,fue abordado por un móvil dey se refirió a este tema.





"Es divino como persona. No tengo ni idea, me parece rarísimo, por que Guille es lo más bueno que vi en mi vida", indicó el novio de Pampita.





"Yo lo conozco a Guille y es un pibe divino, es muy fuerte lo que se está diciendo, no se si es real o no, no tengo ni idea", remarcó.





Embed Pico Mónaco se refirió a la denuncia contra el hermano de Pampita por violencia de género. #lovieneltrece #LAM pic.twitter.com/lyuYjEhDKI — eltrece (@eltreceoficial) 13 de febrero de 2018