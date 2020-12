Pícara respuesta de Griselda Siciliani cuando le preguntaron por el romance con Pocho Lavezzi

Griselda Siciliani reapareció en los medios y habló de todo: su emoción por la legalización del aborto en la Argentina, los rumores de romance con el futbolista Ezequiel "El Pocho" Lavezzi y sus ganas de volver a estar en pareja.

Lo hizo hoy, horas después de que se sancione la ley por la viene luchando abierta y activamente en sus redes sociales y como parte del colectivo de actrices.

En su charla con Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana", Griselda sostuvo: "Fue una noche muy especial. Estando ahí en la calle se me cruzaba por la cabeza las mujeres que hace años vienen luchando y también las generaciones que vienen, pensar en mi hija y en las hijas de todas nosotras. Fue mucha emoción", comentó

"¿Estás con ganas de estar en pareja?", preguntó Ángel de Brito, cambiando el ángulo de la entrevista.

Lejos de escaparse del tema, la actriz reveló: "La verdad que estoy bien así. A veces no me doy cuenta si tengo ganas o no. Eso es algo que se va dando, si te copás con alguien vas avanzando. Siempre alguna historia hay. No intenté formar pareja en este tiempo, pero divertirme siempre".

Luego, Siciliani fue abordada por el conductor y sus panelistas para que diga su verdad sobre los rumores que el año pasado la vincularon con el futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi.

Y respondió: "Hay una canción de Sabina que dice 'lo niego todo, incluso la verdad'".

