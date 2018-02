Picantes declaraciones de Mariano Caprarola hacia Matilda Blanco y Fabián Doman

El lunes, en "Nosotros a la mañana", Fabián Doman criticó duramente los diferentes looks que Caprarola luce en "Intrusos": "El cambio de canal lo empeoró gravemente a Mariano, no para de hacer papelones al usar bermudas en televisión", dijo el conductor del ciclo que se emite por El Trece.

Por su parte, Matilda acotó: "Hasta cuándo vamos hablar y perder el tiempo en desconocidos".

Tras ver el programa, Caprarola dialogó con este portal y arrojó picantes declaraciones contra Doman y Blanco: "Con respecto a 'Any de la Moda', que sería Matilda Blanco, yo la respeto mucho como a toda la gente que se dedica a esto. Pero que diga al aire que no se tenía que hablar de gente que no se conocía, creo que es un lamento de su alma por haber perdido la corona".

"Doman es amigo, y los que se pelean se aman. Seguro me quiere tener como panelista en su programa y yo todos los días lo miro y me encanta ese panel maravilloso que tiene de periodistas y que también este la señora de la moda", agregó.





Y por último, remarcó: "No está bueno que Matilda siempre se meta con la gente que hace moda porque hay muchas personas detrás que come de eso, como los talleres, el diseñador... Ha tenido muchos problemas como con Fátima Florez y otras personas más. Jamás seré irrespetuoso con una mujer porque fue una mujer la que me trajo al mundo y amo a las mujeres. Pero la invito a 'Any de la Moda' a visitar mi guardarropa a ver si tiene algo que ver con el de ella, el mío fue ganado con honra".