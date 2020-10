El picante tuit de Patricia Sosa mientras Valeria Lynch estaba en "PH"

Luego de algunas discrepancias anteriores, la relación entre Valeria Lynch y Patricia Sosa terminó de resentirse en la pandemia.

La superposición de un show por streaming protagonizado por la intérprete de "La extraña dama" en agosto, el día en que su colega tenía prevista una actuación, fue el detonante de su actual distanciamiento.

En la noche del sábado, Lynch participó en "PH: Podemos Hablar" (Telefe), y le reveló a Andy Kusnetzoff cuál fue su versión acerca de la pelea que tuvo con Sosa.

Valeria reveló que no tuvo exactamente una pelea con Patricia, ya que la cantante “la bloqueó de su teléfono” y no pudo hablar con ella: “Yo no me peleé, ella se desentendió y estuvo desinformada de todo lo que pasó”.

Por su parte, Patricia Sosa escuchó la versión de su ex amiga, y le preguntó a sus seguidores de Twitter si cree en ella o en Valeria Lynch y además agregó: “Es muy triste”.

