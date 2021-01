El picante tuit de Jorge Rial por el triunfo de Claudia Villafañe en "MasterChef Celebrity": "No la..."

La gran y esperada final de "MasterChef Celebrity" dio como ganadora a Claudia La Tata Villafañe, quien se impuso ante Analía Franchín en la definición del reality culinario de Telefe.

El triunfo de la empresaria fue más que significativo, especialmente porque se dio a pocas semanas de la muerte de Diego Maradona y tras haber superado su miedo de "exponerse" en televisión.

"La Tata" recibió en todo momento el incondicional apoyo de Dalma y Gianinna Maradona, quienes participaron del último programa y aparecieron en público por primera vez desde que murió su padre.

"Falta gente que me gustaría que esté acá. Mi nieto Benja que se fue a ver a su papá, mi mamá que no está bien de salud, mi nieta Roma que el papá no quiere que aparezca en público. El papá de mis hijas que no está", señaló Claudia, emocionada, tras consagrarse como la gran ganadora.

Y muchos la consideran la favorita de los fans del programa culinario. En este línea, Jorge Rial arrojó un picante tuit tras el triunfo de Claudia en "MasterChef Celebrity". "Ganó Claudia. No la veíamos venir", señaló haciendo hincapié en que ¿era cantado? el triunfo de ella.

