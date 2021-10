El picante tuit de Cinthia Fernández por la defensa de Juana Viale a China Suárez, que luego borró

Al igual que varios famosos, Juana Viale se refirió al escándalo de China Suárez y Wanda Nara por los mensajitos que se mandaban la actriz y Mauro Icardi.

La nieta de Mirtha Legrand recibió el fin de semana a Adriana Amado, que mencionó el escándalo al pasar y reveló que forma parte del “team Wanda”. “Le sigo la carrera desde antes de Maxi López, cuando intentaba ser famosa”, dijo, entre risas, la panelista de Otra vuelta más.

“Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista… Justamente eso, no sabía qué…. Bueno, pero ahora no va a ni entrenar porque anda mal del corazón, pobrecito. Juana volvé, No opines”, dijo Juana. Sin embargo, conductora tenía una carta más para jugar, y lo hizo varios minutos más tarde cuando volvió a mencionar a la ex novia de su hermano, Nacho Viale.

“Yo soy fan de la China Suárez, también. Hermosa mujer por demás, pero muy linda”, señaló tras un intercambio de opiniones que se prolongó en la mesa entre Andriana Amado y Miguel Ángel Pichetto a raíz del tema.

Y ni bien reveló de qué lado está, Cinthia Fernández apuntó duro contra Juana Viale. La panelista de LAM compartió en Twitter una nota del sitio Ciudad.com que señala "Juana Viale sorprendió al revelar por quién toma partido en el escándalo entre Wanda Nara y China Suárez: 'Yo soy fan de la China'".

Junto a esa nota, Cinthia arrojó una dura frase contra Viale: "No sé por qué lo imaginábamos...", escribió.

Luego añadió la portada de la revista Paparazzi que visibiliza el escándalo que en 2011 protagonizó la nieta de Mirtha Legrand, embarazada de seis meses de Gonzalo Valenzuela, besándose con Martín Lousteau.

Si bien Cinthia eliminó su escandaloso mensaje, la cuenta dedicada al mundo del espectáculo, Chusmeteando, ya le había hecho captura de pantalla del mismo.