Picante respuesta de La China Suárez a un hater: "No sabes..."

Mientras el matrimonio Mauro Icardi y Wanda Nara parece en pleno conflicto, La China Suárez salió de paseo con Rufina, Magnolia y Amancio por las calles de Madrid.

Y así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, desde la que no posteaba en su feed desde el estallido del escándalo el sábado pasado.

Decidida a mostrarle al mundo que está mejor que nunca, el primero de sus tres publicaciones -en las que no cerró los comentarios- fue un video selfie de 4 segundos donde sonríe a cámara, quedando en primer plano su bello rostro.

Así entre los cometarios puede leerse, por ejemplo, que le dicen "Yo también haría desastres con esa belleza", y cosas por el estilo, aunque también aparecieron los haters. "No es lo único que te comes en España", fue uno de los comentarios que recibió el posteo de la actriz.

Suárez, luego de unas horas, respondió a este comentario de manera picante: “Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo”.

De a poco, tras la publicación de aquel extenso comunicado con su descargo, La China vuelve a recuperar su habitual interacción en las redes.