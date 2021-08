El picante recuerdo de Cande Vetrano sobre sus comienzos con Cris Morena

Cande Vetrano, que logró la popularidad absoluta tras su experiencia en "MasterChef Celebrity" hace unos meses, anoche visitó el living de "Los Mammones" (América TV), donde repasó su carrera artística y, entre los diferentes temas que abordaron llamó la atención el dardo que disparó contra Cris Morena al recordar sus comienzos.

Como sucede con todos los invitados que van al programa de Jey Mammon, que hacen un recorrido de sus carreras desde sus comienzo, Vetrano contó que siempre supo que quería actuar, cantar y bailar. Y al verla tan chiquita en sus primeros pasos en las icónicas ficciones infanto juveniles creadas y producidas por Cris Morena, el conductor quiso saber primero si le habían quedado amistades de aquellas épocas. “Me quedaron de amigas Lali Espósito, la China Suárez, Camila Salazar, somos muchas”, aseguró Cande abriendo la puerta a un comentario que generó suspicacias.

Y a modo de exclamación Jey lanzó: "Qué semillero eh. Cada uno que pasó por el mundo de Cris Morena, muchos de ellos…", y Cande Vetrano lo interrumpió con su comentario que pareciera le salió de las tripas y disparó sin filtro: "Sí, la verdad que la mayoría… La mayoría con terapia… Seguimos en la tele".

Fueron inevitables las risas nerviosas que generó el polémico comentario, ante lo cual la actriz intentó minimizar el tenor de lo que acababa de decir, explicando: "Digo por el hecho de trabajar desde chicos, me parece que la terapia está buena para contrarrestar con todo".

Además la actriz repasó otros momentos de sus comienzos en la actuación. Como por ejemplo su primer beso en la ficción en "Rincón de luz", ya que aclaró que el primero en la vida real fue a los 2 años y medio.

Pero volviendo a la ficción, el pequeño actor que la besó en la boca por primera vez fue Luciano Nóbile. "Ay no sabés los nervios... lo que me gustaba", exclamó Vetrano y recordó la ternura de la situación porque no sabía bien cómo hacerlo y a ella le gustaba.

LEER MÁS Cande Vetrano luego de que Gastón Dalmau ganara "MasterChef": "Le mandé audio, pero no me respondió"