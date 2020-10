Picante reclamo de Rocío Quiroz a Ángela Leiva, tras reemplazarla en el "Cantando 2020": "Me hubiese encantado que..."

Rocío Quiroz respondió de manera picante cuando le consultaron si Ángela Leiva la había llamado luego de que ella y Rodrigo Tapari la reemplazaran a ella y a Brian Lanzelotta en el "Cantando 2020".

"Rocío, ¿y Ángela te escribe, cómo es el vínculo ahora que estás cuidando su lugar?", le preguntó Lizardo Ponce durante el móvil que hicieron con "La previa del Cantando".

"Nosotros vinimos a cuidar su lugar, es su equipo. Ángela no me escribió, el que sí me escribió fue Brian. Es más, fui yo la que le pregunté para ver cómo está", dijo Rocío.

"Pero pará, ¿no te dijo Ángela che, la rompiste, que temón, que noche, qué gala que tuvieron? ¿Gracias por todo, qué reemplazo, qué lujo?", quiso saber el notero Martín Salwe.

"Cric cric", respondió Rocío de manera irónica. "No, como te decía, a mí no me escribió Ángela, a mí me escribió Brian. Es más, comentaron la foto que nosotros subimos", añadió Quiroz.

“No tengo ningún problema con ella, pero me hubiese encantado que nos diga ‘gracias, chicos. Estuvieron geniales’. Que mande un audio, algo por lo menos. Pero nada. Todo bien”, cerró.

