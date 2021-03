Picante opinión de Angie Balbiani sobre la eliminación de Sol Pérez de "MasterChef Celebrity": "Estaban buscando que armara quilombo"

Tras la gala de eliminación de "MasterChef Celebrity", en "Editando Tele" hablaron sobre lo sucedido ese día en el reality de Telefe y precisamente sobre la decisión del jurado de eliminar a Sol Pérez.

Y en medio del debate, la panelista Angie Balbiani arrojó sobre la salida de Sol: "Estaban buscando que armara quilombo". "Ella entró con otra filosofía completamente distinta y, para mí, eso es meritorio", señaló.

Al comentario de Balbiani, Tomás Dente agregó: "Yo sé que ustedes la aman, pero lo de Sol era esperable porque el problema es que Sol se enoja y, en este tipo de realities, el que se enoja pierde…porque se pone en contra al jurado…y no sé hasta qué punto la gente que consume el programa se siente cómodo con una figura que no entiende el dinamismo".

Sol Pérez quedó afuera del ciclo gastronómico por cómo cocinó su pescado en el domingo de eliminación. "No me cierra la devolución", dijo ni bien Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis hablaron sobre su preparación.

Lo cierto es que una vez que los chefs decidieron eliminarla de "MasterChef", Sol se emocionó hasta las lágrimas. "Gracias a toda la gente, son todos re buenas personas. Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Para mí un proyecto nuevo es ponerme a estudiar. No me gusta que las cosas me salgan mal. Me voy contenta, feliz, chocha. Creo que aprendí un montón", manifestó.

