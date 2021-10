Picante mensaje de Daniel Osvaldo en medio de su conflicto con Jimena Barón

Daniel Osvaldo se dejó llevar por los impulsos y tomó una drástica decisión desde las redes sociales con respecto a Jimena Barón, madre de su hijo Morrison, "Momo".

El ex futbolista de Boca Juniors y Roma, entre otros clubes, decidió borrar a Jimena Barón de sus redes tras las acusaciones por Morrison.

El actual novio de Gianinna Maradona eliminó todas las imágenes que tenía con la cantante y jurado de La Academia 2021 luego de que se filtrara que él no quiso autorizar a su hijo para que bailara con Lizardo Ponce en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli.

Daniel también dejó de seguir a Jimena en Instagram. Ella por el momento aún lo sigue manteniendo entre sus contactos ni tampoco borró las fotos ni videos junto a él durante aquella cuarentena que pasaron bajo el mismo techo en 2020.

Cabe recordar que ambos se separaron en medio de un escándalo, con cruces de declaraciones en los medios, y durante la cuarentena en la pandemia volvieron a convivir unas semanas. Luego se distanciaron nuevamente y ambos hicieron su camino sentimental por separado.

En este contexto, Osvaldo lanzó un fuerte mensaje desde sus historias de Instagram, ¿apuntando a Barón? “Qué triste debe ser vivir atada a tu pasado...”, escribió el ex futbolista. En tanto, Gianinna comentó en otra historia: “Your happiness is tied to your freedom” (”tu felicidad está ligada a tu libertad”).