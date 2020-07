Picante ida y vuelta entre Germán Paoloski y un Youtuber: "Te la agarraste conmigo, ¿te gusto?"

Autoridades de la Municipalidad de La Plata denunciarán penalmente a los jóvenes que ingresaron ilegalmente al predio del Bioparque, ex zoológico, y filmaron el lugar violando normas sobre animales y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuesto por el gobierno ante la pandemia de coronavirus.

En los videos que fueron viralizados mediante la red social TikTok, un grupo de jóvenes rompe la cuarentena para entrar de forma ilegal a las instalaciones donde funcionaba el Zoológico de La Plata y tratan de meterse en algunas de las jaulas de los animales.

“De vacaciones acá en el zoo, papá”, dice la voz de un joven que se prepara para entrar a la jaula del avestruz y robarle su huevo. “Acá la meta es ir y agarrar el huevo…Me caga a palos el ñandú”, afirmó el usuario de TikTok.

Brandon, el joven que se autoadjudicó la grabación del vídeo, reconoció hoy en declaraciones a "El noticiero de la gente" que entró "ilegalmente" al ex zoo, pero refirió tener un permiso como "creador audiovisual" para justificar su infracción en cuanto a la cuarentena.

"Lo hice para mostrar como están los animales", le dijo a Germán Paoloski, conductor del ciclo de Telefe, aunque luego reconoció que muchas de las imágenes subidas a las redes eran de hace más de 30 semanas.

"No deberían hacer nada allí. Aún siendo ambientalistas no justifica esta chance", comenzó diciendo Paoloski. Luego, el propio Brandon se justificó: "La intención es grabar a los animales que están con sed, en malas condiciones, con el agua podrida. Hay gente que mandó un montón de mensajes de apoyo por la grabación". "El video es un uno por ciento de la grabación que hicimos. Los animales están pasando hambre, yo les llevé una botella de agua. Estoy con permiso de periodista", completó, y mostró el papel que lo habilitaría a hacer grabaciones.

"Entendés que cualquiera que vea eso están lejos de pensar que es lo que harían los ambientalistas", remarcó el conductor, quien, al igual que Brandon, mantuvo firme su postura desde el comienzo.

Y la discusión fue subiendo de tono: "Si a vos te parece más importante decir 'me llevo un carpincho' que decir que a los animales les falta agua me parece que sos una mala persona. En vez de fijarte en mi deberías fijarte en los animales. Están encerrados hace cuatro años", señaló el youtuber. "No me parece que estén ayudando a los animales. Vos sos una mala persona, que entrás un lugar que no corresponde y te mofás de los animales", le contestó el periodista.

El momento más picante de la discusión fue cuando el influencer se "hartó",y le arrojó una frase polémica: "Poné enfasis en esto, che. ¿Qué te la agarraste conmigo? ¿Te gusto?". Germán, también cansado de la discusión, cerró: "Está bien, Brandon. Parece una tomada de pelo. Es insólito que hayamos estado hablando media hora y que no entiendas".

