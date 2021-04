Picante ida y vuelta entre Ángel de Brito y Julia Mengolini tras sus dichos sobre la marihuana: "¡Calmate!"

El miércoles, Julia Mengolini se refirió al día Internacional de la Marihuana que se celebra cada 20 de abril.

En su ciclo en radio Futurock, confesó que durante todo su embarazo fumó marihuana y que le fue muy útil para aliviar las molestias típicas como las náuseas y el cansancio.

En el medio de la charla por la despenalización del uso de la marihuana, se escuchó el mensaje de una oyente quien dijo que no fumaba por estar embarazada.

Julia Mengolini inmediatamente dijo: "Yo fumé porro durante todo el embarazo Me resultó muy curativa y me alivió las náuseas", y agregó: "Es una planta milagrosa".

Su declaración fue debatida en varios programas de televisión, entre ellos "LAM", y la periodista se molestó por el análisis del tema en el ciclo de Ángel de Brito tras señalar que lo "amplificaron" con desconocimiento.

Este viernes, Mengolini le dio un móvil al ciclo de espectáculos, pero el clima se puso muy tenso. "Quiero aclarar un par de cosas, la más importante es que yo usé vaporizador. Hay tal tabú y tal ignorancia en el tema que...", arrancó Julia.

Ángel la interrumpió y le consultó: "Soy ignorante en la marihuana, en el porro y en drogarse, pero te hago una pregunta puntual: ¿qué diferencia hay entre el vaporizador y el porro?". Y ella respondió: "Que no hay combustión con el vaporizador".

EL PICANTE IDA Y VUELTA:

Ángel: Pero vos dijiste 'fumé porro durante todo el embarazo'.

Julia: Lo que quise decir es que consumí cannabis…

Yanina: Ahora es lo que 'quise decir'…

Ángel: Chicas, esperen, hablemos tranquilos porque si no no se entiende nada.

Julia: Sí, consumí cannabis.

Yanina: ¡Qué mentirosa!

Ángel: Apaguen los micrófonos. Basta, Yanina, cortala.

Julia: No, ¿cómo qué mentirosa? Igual, Ángel, así con Yanina no. No me interesa hablar de esta manera.

Ángel: Por eso estoy diciendo. Calmada Yanina, calmate vos también. Quiero hablar tranquilo del tema. ¿Vaporizador y porro no es lo mismo? Cuando lo contaste, vos dijiste ‘porro’, Julia.

Julia: Sí, a mí también me gustaría hablar tranquila. Porro es sinónimo de marihuana en general, no de charuto.

Ángel: Yo escuché todo lo que vos dijiste y lo que quiero saber es si ¿no te equivocaste en los términos, en la forma? ¿No te pareció que por algo se genera tanta polémica?

Julia: No, porque ustedes la generaron.

Ángel: Ponele que nosotros la generamos, ¿tan grosos somos para que todo el mundo levante eso?

Julia: Sí, claro. Por supuesto que ustedes eligen amplificar, en este caso con un tema que desconocen y con el solo propósito de levantar una cosa morbosa, para castigarme a mí, que es algo que les encanta hacer en ese programa. Yo salgo en la tele solo en tu programa…

Ángel: Yo te lo agradezco porque tenemos buena relación, pero para mí, Ángel, me parece que en la forma de contarlo no fuiste cuidadosa, en lo periodístico.

Julia: Si a vos no te pareció que la forma era la correcta, yo estaba hablando en mi programa con oyentes que me conocen muy bien…

Ángel: Eso lo entiendo, hay un código, pero vos sabés que sos un personaje que llama la atención todo el tiempo. Tenés repercusión.

Julia: No.

