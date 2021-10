Picante ida y vuelta de Ángel de Brito y Agustín Barajas: "Te gusta mucho el acting"

Ángel de Brito y Agustín Barajas protagonizaron un tenso cruce al aire el lunes en La Academia 2021.

Fue luego de que el jurado calificó con un 4 la performance del novio de Hernán Piquín sobre la pista en el homenaje al folklore.

“Me parece que usaron muchas expresiones del folklore, había de todo. Me gustas vos como participante, Agustín, me gusta la pareja. Pero la verdad que hoy no me convenció”, dijo Ángel.

Tras conocer el bajo puntaje, el español exclamó: “Me dolió. Me dolió muchísimo. Sí, sí. Tengo esa espinita clavada”. “¿Qué espinita? A vos te gusta mucho el acting, me parece”, lo chicaneó el jurado.

“No no, qué va, soy tal cual y soy como soy, pero por eso mismo te tengo que decir que me duele que en este homenaje...”, se defendió Barajas.

Y Ángel no quiso saber nada: “Que no te duela, pueden mejorar”, cerró para dar por terminada la polémica.