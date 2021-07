Picante cruce entre Úrsula Vargues y Martín Tetaz por los créditos UVA

Úrsula Vargues apuntó contra los argentinos varados en el exterior y lanzó una serie de mensajes en Twitter que generaron polémica en las últimas horas.

La ex modelo y panelista, que apoya al actual Gobierno, cargó directamente contra los argentinos que viajaron al exterior y no pueden regresar al país por las últimas medidas restrictivas en vuelos provenientes del exterior por la pandemia.

"Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver", expresó con furia Vargues. Y siguió sin filtro: "Deseo que no vuelvas al país".

"Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt", apuntó. "Andante a dónde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás!", enfatizó.

"Te fuiste? Pensaste que eras superior. A Argentina no entrás", lanzó polémica. Sus mensajes generaron gran repercusión en la red social del pajarito.

Lo cierto es que tras esta polémica, Ursula volvió a ser tendencia en Twitter tras su fuerte cruce con Martín Tetaz, que será candidato a diputado por Juntos por el cambio. La ex panelista y el economista se cruzaron por los créditos UVA.

"Dice @martintetaz que recibirá la problemática de los que sacaron un crédito UVA. Que le escriban a él, ya que fue él quién lo recomendó. De nada!", lanzó Vargues.

Y apuntó: "Ahora que es candidato, le pueden preguntar a @martintetaz sobre los créditos UVA que él tanto alabó".

Tetaz no se quedó callado y le contestó, incluso planteando que hagan un debate sobre el tema cara a cara: "Hola Ursula. Antes que nada quiero agradecerte por darme esta importancia. Luego contarte que todos los argentinos somos 20% más pobres, tengamos un crédito o no. Los beneficiarios de UVAs no están más afectados que el resto. Pero el que les prometió alivio fue @alferdez no yo".