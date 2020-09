Picante cruce entre Nico Magaldi y Ángel de Brito por los panelistas de "El show del problema" que se quedan sin trabajo

Ángel de Brito comentó en Twitter cuál será el futuro del programa conducido por Nicolás Magaldi y este salió a corregir lo dicho por el periodista, al que no le gustó nada.

El conductor de "LAM" anunció que "El Show del Problema" retoma su formato original de “conflictos cotidianos” y "por lo tanto la próxima semana es la última de Mica Viciconte, Cinthia Fernández, Silvina Luna y José María Muscari".

Y Magaldi le aclaró a De Brito en un tweet: "Hola Ángel querido, gracias por confirmar la vuelta al programa que tuvimos que reformatear en plena pandemia".

Luego agregó ante las palabras del periodista de espectáculos: "Respecto al staff que tenemos no hay ninguna decisión en concreto. Por ende me parece que esa parte de la info no es correcta. Un abrazo".

Ahora, con la confirmación de que el cambio del formato del programa ya es un hecho y con Cinthia Fernández, Mica Viciconte, José María Muscari y Silvina Luna afuera, de Brito arrojó: "Como lo adelante, la info era correctísima! Quizás vos no lo sabías! Abrazo Nico querido!", le escribió.

Y Cinthia Fernandez se sumó a la polémica. "Como siempre @AngeldebritoOk tiene la razón y la posta, quiero decir que estoy oficialmente desempleada a partir del 21/9, así q ACÁ estoy con muchas ganas de emprender un nuevo proyecto, agradeciendo a @showproblemaC9 y a KUARZO el trabajo".

Por su parte Mica Viciconte también publicó al respecto: "Les cuento que en el día de hoy nos confirmaron que a partir del lunes 21 de septiembre El Show del Problema vuelve a su formato original, razón por la cual dejaré de participar en el mismo. Agradezco al público que nos siguió y nos seguirá hasta el 18 de septiembre".

