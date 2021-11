El picante cruce entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en La Academia

Casi pareciera un guiño interno entre ellos, pero lo cierto es que son frecuentes los cruces de Marcelo Tinelli con su mujer, Guillermina Valdés dentro de ShowMatch.

Como si a él le gustase hacerla enojar a ella, desde que la incorporó como quinta jurado del concurso de La Academia este año, el cabezón suele pinchar a la modelo al aire haciéndola saltar como leche hervida. Y este viernes no fue la excepción, por supuesto.

Así, anoche ni bien comenzó la emisión grabada en la pantalla de El Trece -la última por cierto, ya que los programas que quedan irán en vivo- Marcelo Tinelli se dispuso a presentar a los cinco miembros del jurado como lo hace habitualmente. Primero Ángel de Brito, luego Pampita, le sigue Guillermina Valdés, Jimena Barón y por último Hernán Piquín. Y en esta oportunidad no tuvo mejor idea que comparar a los dos modelos, como ya lo hecho alguna vez despertando el enojo de la necochense.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli para hacer enojar a su mujer? Al presentarla le preguntó cuándo se vería su reality 'Siendo Guillermina', haciendo un juego de palabras con el de Pampita del que probablemente haya una segunda temporada según la propia Carolina lo confirmó.

Claramente ese comentario no le cayó para nada bien a Guillermina Valdés porque fulminó con su mirada al padre de su hijo menor y hasta amagó con irse del estudio. No conforme con ello, Tinelli insistió con su broma y hasta le sugirió a Pampita que le diera unos tips a su mujer para seguir sus pasos y triunfar como Ardohain. Sin percatarse el conductor que a ninguna mujer le gusta que la comparen con otra, le preguntó el por qué de su enojo. Pero Guillermina optó por cortar por lo sano. No le respondió y se ubicó en su silla de jurado.