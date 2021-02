Picante cruce entre Laura Ubfal y Mariana Brey por una información sobre la salud de Carmen Barbieri: "Trato de mantener un nivel de diálogo más elevado"

Laura Ubfal y Mariana Brey mantuvieron un picante cruce en "Los Ángeles de la Mañana" por una información que se publicó sobre la salud de Carmen Barbieri.

Desde hace varias semanas que la actriz está internada por un severo cuadro de coronavirus, lo que provocó un fuerte cortocircuito entre ambas periodistas y de qué manera comunicaron una primicia sobre la madre de Fede Bal.

“Digamos que la fuente que no quiere revelar Mariana tiene que ver con la única fuente que hay, que la tenía Andrea (Taboada), la tenía Mariana, la tenía yo y la tiene todo el mundo dentro de los periodistas informados, que es el parte médico que Fede Bal publica en el día a día en el grupo de chat, donde hay unas veintipico de personas, y uno se lo pide a alguno y lo tiene. O sea, no es un misterio, ni mucho menos”, empezó hablando Ubfal sobre un dato que Brey dio al aire mientras reemplazaba a Ángel de Brito.

Y añadió: “Tal es así que hubo algunos que se fueron del chat porque tuvieron la desvergonzada actitud de pasarle la voz del médico (de Barbieri) a Carlos Monti, que lo pasó por Radio 10 el otro sábado. Eso provocó una interna del chat, vos estabas de vacaciones (a Ángel). Con lo cual, no voy a decir ni quién lo filtró, ni quién se lo dio a Carlos Monti, pero somos pocos y nos conocemos todos”.

Luego, Laura disparó contra Mariana por la manera en que comunicó la información sobre Carmen: “Vos me conocés (siempre hablándole a Ángel), las chicas también, yo no personalizo, ni me quiere o no, ni infantil o no, esas cosas son muy primarias. Yo trato de mantener un nivel de diálogo un poquito más elevado, con información. Si es con información, genial. Jamás me negué a ir a “BDV” porque estaba ni Mariana, ni Andrea, a quien respeto también muchísimo, yo respeto a todo el mundo. Me indigné porque se vio al aire, Ángel, cuando a Mariana le hacen cambiar el tema por la cucaracha. Ella también lo hubiera podido explicar”, manifestó la periodista.

“Disculpame, eso es una interpretación tuya. Vos no sos productora del programa y no tenés idea del contenido, y ni siquiera de quién me pasó la información, y de que eso era una cosa que estaba en rutina desde la noche anterior, prácticamente. Entonces, eso es una interpretación tuya. Te lo tomo, igual, pero interpretaste mal”, señaló la panelista de "LAM".

“Ok, puedo haber intepretado mal, me puedo equivocar. Yo, lo que te digo al aire es una responsabilidad…”, retomó Ubfal. “Porque también Andrea había hablado con la misma persona que hablaste vos, que es la amiga de Carmen, y es cierto que ese audio que vos pasaste a no sé qué hora de la tarde, Andrea lo tenía desde las 6 de la mañana”, le señaló Mariana.

“¿Y por qué no dijeron entonces que…?”, intentó preguntar Laura. “Porque es un problema del programa de televisión, que yo no te tengo por qué explicar a vos cuál es la rutina y qué decisiones toma un productor ejecutivo”, la interrumpió la angelita.

“Entonces, es mejor para vos vender… Ok, hubo un productor ejecutivo que decidió…”, prosiguió Ubfal. “Eso fue solo un título, que después el tema no se pudo desarrollar por cuestiones de tiempo o porque hubo otros temas que se llevaron puesto el tema de Carmen. Eso es un programa de televisión, tenés idea de cómo se hace un programa de televisión”, la chicaneó Brey.

“Si hubieras escuchado todo lo que yo dije, entenderías que no te puse…”, insistió Laura. “Vos me escuchaste a mí. Vos me nombraste, hablaste de mí, personalizaste el tema, porque hablaste puntualmente de mí, no hablaste del programa”, la acusó Mariana.

“¿Vos viste que yo hablara de vos?”, fue la pregunta de la periodista a su colega. “Yo titulé y quizás el desarrollo lo tenía otra periodista”, cerró Brey.

