Picante cruce entre Jorge Rial y el Pastor Giménez: “No somos socios de tus mentiras”

En la tarde del miércoles, Jorge Rial mantuvo una dura discusión con el Pastor Giménez, quien está acusado de pedir a sus fieles $1.000 a cambio de alcohol en gel.

“Sos un irresponsable, nosotros jamás fuimos socios de tus mentiras“, le dijo el conductor en "Intrusos" (América TV).

“Por Dios, no le den bola a esta gente, está haciendo un negocio con esto. Por poco que me guste, este hombre tiene seguidores y le creen. La enfermedad no se cura con el gel”, añadió Rial mientras Giménez se enojaba en el móvil.

Según un video que se filtró, el predicador les ofrecía un producto "milagroso" para el coronavirus por mil pesos. Ante la repercusión, Jorge le dijo en vivo: "Vos tratás a la gente de tonta".

"Tengo 3000 discípulos, yo hablaba de 12 (alcoholes en gel) porque el doce es un número profético. Gracias a lo que vos hiciste esto se viralizó y hoy mi Facebook reventó. Creo que en este momento no tengo plata para hacer televisión y yo estoy bendiciendo. Vos hablás sin saber", le respondió el Pastor a Rial.

Y Jorge le contestó: "No te dimos una mano, no somos socios de tus mentiras. No avalamos lo que vos dijiste. le dijo a la gente que crea en la ciencia porque vos estás mintiendo al decir que vamos a ser el país con menos víctimas (por coronavirus). ¿Quién te hizo profeta?¿Dios bajó y te hizo profeta? Es imposible hablar con vos, el mensaje que das es nefasto. Vos sos un vivo".

