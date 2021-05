Picante cruce entre Guillermina Valdés y Jimena Barón por Pachu Peña: "Los productores me dijeron que..."

En la noche del jueves, se vivió una de las peleas más impensadas. Guillermina Valdés, que se encuentra reemplazando la silla de Ángel De Brito en carácter de jurado en “La Academia”, tuvo un duro cruce con Jimena Barón.

Todo comenzó luego de la presentación de Pachu Peña. Cuando le tocó el turno a Guillermina de puntuar, confesó que le tenía mucho cariño porque había crecido viéndolo y dijo que le subía tres puntos por todo el cariño que le tenía.

Pero eso no le cayó en gracia a Jimena que ofuscada saltó diciendo que eso “no” se podía, qué le parecía injusto. La modelo, lejos de quedarse callada, le contestó que nadie le iba a decir cómo puntuar.

A la hora de las devoluciones, Pampita (5) observó: “Me encanta que Pachu se haya animado y lo esté disfrutado. Estuvo buena la actitud, pero en el cuadrado iban dispares. Tal vez hubiera estado mejor una coreo un poquito más fácil para que él se acomodara a ella”.

Jimena Barón (3) fue lapidaria: “No me pasó nada. Para mí no estuvo bueno que Pachu se riera, para mí hay que intentar que baile. El error es ponerlo de mamotreto a girar y a hacer cosas graciosas”.

Guillermina Valdés (9) tuvo otro criterio y se produjo un contrapunto. “La risa para mi garpó. Te banco, la sonrisa es tu fuerte, aunque bailes muy mal. Como te quiero y crecí con esa sonrisa, te voy a subir dos puntos”, explicó.

"¿Vale el voto cariño?", preguntó Marcelo Tinelli. Guillermina y Pampita contestaron que sí, mientras que Barón y Piquín dijeron que no.

"Los sentimientos quedan en casa, esto es una competición", justificó Jimena. "¿Se cuestiona lo que yo siento?", indagó Valdés.

"Sí", se plantó Barón. "Bueno, si tengo que cuestionar cosas que decís vos… Los productores me dijeron que tenía que evaluar lo que yo sentía", retrucó Guillermina.

Por último, Hernán Piquín (voto secreto) opinó: “Yo no creo que tengamos que poner puntos por cariño. Bailaron muy poco. Esto es un concurso y hay que exigir. Si tengo que puntuar a Pachu solo por el baile, tengo que ponerle cero”.

Al parecer, los roces entre los jurados ya comenzaron a florecer en el programa de Tinelli. Pero no se esperaba que las protagonistas fueran ellas.

Valdés salió airosa de la situación y a pesar de no estar acostumbrada a este tipo de enfrentamientos supo poner los puntos en las íes.

La modelo viene sorprendiendo noche a noche. Hoy sorprendió con un look despampanante by Fabián Zitta, asesorada por Caro Rosello en vestuario, maquillada por Mar Castelli, y un peinado a cargo de Nacho López Fragalde para Vardo.